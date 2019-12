Gülmez: “Okul kantinlerinde şırıngalı çikolata satılmıyor”

Kahramanmaraş Sağlıklı Yaşama Kantinciler Esnaf Derneği Başkanı Abdülkadir Zeki Gülmez, Kahramanmaraş'taki okul kantinlerinin aylık periyodlarla ilgili kurumlar tarafından denetlendiğini ve ‘şırıngalı çikolata' isimli yiyeceğin de satılmadığını söyledi.

Son günlerde ‘şırıngalı çikolata' satışlarının yapıldığına dair iddialara yanıt veren Abdülkadir Zeki Gülmez, Kahramanmaraş'taki okul kantinlerinde onaylı olmayan ürünlerin satışını yapılmadığını söyledi. Kantinlerin okul idarecileri tarafından 15 günde, ilgili kurumlar tarafından da her ay denetlendiğini ifade eden Gülmez, öğrenci velilerinin de okul kantinlerine gidip denetleme yapmalarını istedi. Merdiven altı ürünlere karşı olduklarını ve öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışlarının kantinlerde yapılmadığını kaydeden Gülmez, şırıngalı çikolata isimli yiyecekten hayatını kaybeden çocukların ailelerine de başsağlığı diledi.

Gülmez, “Bahsedilen ürünle ilgili Kahramanmaraş'taki kantincilerde böyle bir ürün yok, biz satmıyoruz, tanımıyoruz ve biz bilmiyoruz. Kahramanmaraş'taki yapılan denetimler de ise, bu tarz bir ürünün okul kantinlerinde bulunmadığı resmi kurumlarca belirlenmiştir. Çünkü bizler, okul idarecilerin oluşturduğu komisyonlarca denetimlerden geçiyoruz. Her ay periyodik olarak valilik makamına bağlı tarım, sağlık ve çevre şehircilik bakanlıklarına bağlı müdürlükler tarafından da denetleniyoruz. Bizlerde çalışan personellerin de sağlık bilgisi belgeleri mevcuttur. Velilerimiz de bizleri her zaman gelip denetleyip inceleyebilirler. Biz merdiven altı ürünlere her zaman karşıyız ve ürünlerimiz de onaylı ve müsaadeli ürünlerdir. Öte yandan bizler kantin görevlileri olarak ilgili kurumlardan ilk yardım eğitimleri de alacağız. Olası durumlarda daha bilinçli olmak için bu eğitime talibiz. Bu tür olayların da yaşanmasını istemiyorduk ancak o anne ve babaların gözyaşlarına bütün kantinciler feda olsun. Ama bu ürünlerin piyasaya sürülmesini de engellenmesi gerekir” dedi.