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Güme ile yasa dışı ördek avına geçit yok

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde av sezonunun kapanmasına rağmen yasa dışı olarak ördek avlayanların kullandığı gümeler, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde av sezonunun kapanmasına rağmen yasa dışı olarak ördek avlayanların kullandığı gümeler, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.


Elbistan'da yasa dışı olarak ördek avının yapıldığı bölgelerin başında, ilçeye bağlı Hasankendi ve Karaelbistan mahalleleri sınırları içerisinde kalan Çilingir Çayırı geliyor. Sonbaharla birlikte su seviyesinin yükseldiği bölge, ördekler için doğal bir yaşam alanı oluyor. Bunu fırsat bilen kişiler de, güme olarak tabir edilen saklanma noktaları yaparak yasa dışı bir şekilde ördek avlıyor. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Şefliği ekipleri, özellikle bu bölgedeki kaçak avlanmanın önüne geçmek için denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Kısa bir süre önce Çilingir Çayırı'ndaki gümeleri kullanılmaz hale getiren av koruma ekipleri, yaptıkları denetimlerde 4 adet daha gümenin yeniden yapıldığını tespit etti. Ağaç dalları, naylon ve çeşitli malzemeler kullanılarak yapılan gümeler, imha edildi.


Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avlanma ile ilgili denetimlerinin artarak süreceği bildirildi.

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