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Güngör: “Anne ve baba 365 gün hatırlanmalı”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ‘Dünya Yaşlılar Günü’ nedeniyle yaşlıları ziyaret etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ‘Dünya Yaşlılar Günü' nedeniyle yaşlıları ziyaret etti.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Arslanbey Mesire alanında düzenlenen etkinliğe katılan başkan Güngör, yaşlıların masalarına giderek onlarla sohbet etti.


Burada açıklama yapan Başkan Güngör, “Anne, baba duası her şeyin üzerindedir. Hürmet etmeyen, hürmet görmez. Büyüklerimizin sadece bir gün değil 365 gün hatırlanmasını diliyorum. Gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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