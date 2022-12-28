Güngör: “Ticaret ve sanayimizi geliştirmek için gayret ediyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş'ımız 1,5 milyar dolarlık ihracat potansiyeline, 170 bin de istihdam kapasitesine ulaşmış kadim bir şehir. Sanayicimize yeni alanlar açmak için gayret ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Genişletilmiş 2. Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Güngör, “Ticaret ve Sanayi Odamızın 2. Olağan Meclis Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerçekten Ticaret ve Sanayi Odamızda çok demokratik bir seçim gerçekleşti ve bir bayrak değişimi oldu. Ticaret ve Sanayi Odası önceki başkanı Şahin Balcıoğlu'na ve yönetimine hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni başkan Mustafa Buluntu ve yönetimini de tebrik ediyorum. Bu odamızın ve şehrimizin bu konuma gelmesinde önceki dönem başkanlarımızın ve yönetiminin de çok büyük emekleri var, hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın çok büyük ticaret ve sanayi potansiyelinin olduğunu belirten Başkan Güngör, “Kahramanmaraş'ımız 1,5 milyar dolarlık ihracat potansiyeline, 170 bin de istihdam kapasitesine ulaşmış kadim bir şehir. Buna katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ticaretimizin ve sanayimizin gelişmesi için yapılması gereken çok önemli adımlar var. Şehir protokolü olarak Sayın valimiz, milletvekillerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte sanayicimize yeni alanlar açmak için gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaretinde 4 hususu kendilerine arz ettik. Bunlar; Kuzey Çevre Yolu'nun Karayollarına devri, 2 kışlanın dönüşümü, stadyumların dönüşümü ve Tomsuklu atış alanının yatırımcıya açılmasıydı. Hamdolsun bu 4 hususta da çok önemli aşamalar kaydettik. Gazi ve Aksu Kışlası'nın taşınması ve bu alanların dönüştürülmesi noktasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ön mutabakat sağladık. Özellikle Aksu Kışlası'nın bulunduğu alanı sanayi, ticaret ve birçok meslek grubumuzun kümeleneceği bir alana dönüştüreceğiz. Şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.