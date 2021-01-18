Güngör: "Yedikuyular en çok kar yağışı alan bölgelerin başında"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Yedikuyular Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Güngör, “Yedikuyular Türkiye de en çok kar yağışı alan bölgelerin başında” dedi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgedeki yoğun kar yağışının ardından Yedikuyular Kayak Merkezi, bungalov evleri ve bedesten çarşısına ziyaret gerçekleştirdi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı turistik tesise yapılan ziyarette, tesisin sezondaki kar hacmi ve kış sporlarında kullanılacak teknik altyapı kontrol edildi.

Başkan Güngör yaptığı açıklamasında, “Hamdolsun şuan 120 santimetre civarında kar kalınlığımız var. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre Türkiye de en çok kar yağışı alan 2. bölgedeyiz. Yedikuyular, bungalov evleri, bedesten çarşısı ve kış turizmi alanlarıyla bir bütün olarak sayılı nezih turizm tesislerinden biri haline geldi. Bölgedeki vatandaşlarımız 10 dakika gibi kısa bir sürede buraya ulaşılabilecek. Burayı inşallah Pandeminin seyrine göre ziyaretçilerimizin hizmetine açacağız” ifadelerini kullandı.