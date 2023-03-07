Günlerdir enkazda Kabe örtüsünü arıyorlar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde iş yeri yıkılan esnaf ve işçiler, enkaz altında kalan Kabe örtüsünü arıyor.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda beyaz eşya firması olarak faaliyet gösteren iş yeri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. İş yeri sahipleri ve çalışanları, enkazda kutsal topraklardan getirilen Kabe örtüsünü arıyor. Özel olarak tutulan iş makinesi enkazda çalışmaları günlerdir devam ettirirken, bir yandan da el gücüyle arama çalışmalarını sürdürülüyor.

"Kabe örtüsünü arıyoruz"

Muhammet Güller, "Şu anda her şeyden önemli olan Kabe örtümüz vardı ve önünü arıyoruz. Onun haricinde birkaç sağlam malzeme olur ise onları çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii ki önceliğimiz Kabe örtüsü. Daha önceden patronumuzun babası Kabe'ye gitmiş ve orada bir iş adamıyla tanışmış ve daha sonra Kabe örtüsünü orada kendisine hediye ediliyor. Kabe örtümüz mağazamızın duvarını asılı olarak duruyordu. Bizim için gerçekten çok büyük önemi var, onun için burada arama yapıyoruz" dedi.

"Kutsalımız, inşallah bulunur"

Ferhan Kurt, "Buralar baştan sona kadar iş yeri idi. Dükkanlar vardı ve dükkanların altında da otoparklar vardı. Görevliler gerekli çalışmaları yapıyorlar. Şu an da küçük ev eşyalarımızı çıkarıyorlar ama kırılmış. Kabe örtümüz kutsalımız, depremden günümüze kadar enkazda Kabe örtümüzü arıyorum. İnşallah kısa sürede bulunur" diye konuştu.