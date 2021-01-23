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Gurbetçilerin korkulu rüyasını jandarma dedektifleri yakaladı

Kahramanmaraş’ta gurbetçi vatandaşların ikametlerine girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs jandarma timleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ta gurbetçi vatandaşların ikametlerine girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs jandarma timleri tarafından yakalandı.


Pazarcık ilçesi Emiroğlu Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ihbarı üzerine araştırma yapan jandarma timleri, yurt dışında yaşayan U.K.K'nın evinin demir parmaklıkları kesilerek içeri girildiği ve evdeki av tüfeğinin çalındığını tespit etti. Hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi JASAT Timleri tarafından takibe alındı. Takip sonucu yakalanan şüpheli Y.M, çaldığı tüfeği başka bir yerde satacağı öğrenildi.


Yakalanan Y.M. jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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