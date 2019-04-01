Elbistan Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanarak zaferini ilan eden Mehmet Gürbüz, “Bu zafer, cumhurundur; Cumhur İttifakı'nındır” dedi.

Cumhur İttifakı, seçim zaferini kutluyor. Kutlamalar, havai fişeklerle ve davul zurnalarla şehrin birçok kesiminde devam ediyor. Elbistan Belediye Başkanı seçilen Mehmet Gürbüz ise seçim bürosu önünde zafer kutlaması yapan vatandaşlara hitap etti.

1 Nisan'dan itibaren Elbistan'ın başka bir Elbistan olacağını belirten Gürbüz, tüm Elbistan'ın belediye başkanı olacağını söyledi. Kazandığı seçim zaferini, Elbistanlılara armağan eden Gürbüz, “Bu zafer, sizin Elbistan. Bugün, güzel ve büyük bir zafer kazandık. Hep beraber kazandık. Allah'ın izniyle Elbistan'a 5 yıl hizmet edeceğiz. Yarından itibaren inşallah Elbistan Belediyesi, başka bir belediye olacak. İnşallah yarından itibaren Elbistan bir başka güzel olacak. Elbistanlı kardeşlerim ve şehrimle gurur duyuyorum. Yarın inşallah süpürgelerinizi de alın gelin ve Elbistan'da bahar temizliği yapalım. Zaferimize gölge düşmesin. Bugünden sonra tüm Elbistanlı kardeşlerimizi kucaklayacağız. Biz, artık tüm Elbistan'ın belediye başkanıyız. Hiç kimse öteki olmayacak. Herkesin belediyesi olacağız. Birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz. Bu zaferi, sizlere armağan ilan ediyorum” şeklinde konuştu.

Sözleri, kalabalığın ‘İşte başkan işte Elbistan' ve ‘Elbistan seninle gurur duyuyor' şeklindeki sloganları ile sık sık kesilen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bu zafer cumhurundur; Cumhur İttifakı'nındır. Milliyetçi Hareket Partisine, AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim, durmadınız yılmadan çalıştınız ve güzel bir zafer kazandınız. İnşallah bu zaferi artık hizmetlerle taçlandırmanın vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimlerini Cumhur İttifakı, sevinç gösterilerini seçim irtibat bürosu önünde yapıyor.

Kutlamalarda havai fişekler patlatılırken davul ve zurnalarla halaylar çekiliyor.

Cumhur İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz'ün seçim zaferini ilan etmesinin ardından, AK Partili ve MHP'li vatandaşlar, sokaklara doldu. Seçim bürosu önüne akın eden binlerce kişi, halaylarla ve havai fişek gösterileri ile seçim zaferini kutladı.