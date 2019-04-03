İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Gürbüz: "Elbistan'a hak ettiği hizmeti getireceğiz"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Belediye Başkan Aday olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde oy çoğunluğu ile başkan seçilen Mehmet Gürbüz’ün makam odası ziyaretçilerle doldu taştı.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Aday olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde oy çoğunluğu ile başkan seçilen Mehmet Gürbüz'ün makam odası ziyaretçilerle doldu taştı.


Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Feryat Sorkut, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.


Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz ise yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elbistan'a hak ettiği şekilde hizmeti getireceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.