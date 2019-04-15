Haber gazetecinin ayağına geldi

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil kentte faaliyet gösteren haber sitesinin ofisine girdi.

Kazada otomobil sürücüsü hafifi şekilde yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan P. (63), idaresindeki 46 NE 009 plakalı otomobil seyir halindeyken iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yolun kenarında bulunan parkın üzerinden geçerek kentte faaliyet gösteren bir haber sitesinin ofisine girdi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrası ofis ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza anında ofiste bulunan iş yeri sahibi Mustafa Karaaslan, “Cana geleceğine mala gelsin, haber ayağımıza geldi” dedi.

Karaaslan, “Otomobil hızla geldi ve bizim ofise girdi. Otomobilin gazının takılı kaldığı söyleniyor. Cana geleceğine mala gelsin geçmiş olsun” diye konuştu.