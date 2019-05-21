Hacivat ve Karagöz israfa karşı

Ş.'nin Ramazan ayı boyunca belirli noktalarda, “Hacivat ve Karagöz İsrafa Karşı” oyunu Kahramanmaraş'ta sahneleniyor.

Piazza'da düzenlenen etkinlikte, semazen gösterisi, Türk Sanat Müziği-Tasavvuf konseri de yer aldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, “Dünya üzerinde kıt kaynaklar tükenmeye başlarken belki de en önemli hale gelen konulardan birisi olmuştur 'Tasarruf'. Dünya üzerinde birçok ülke son yıllarda sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması kapsamında girişimlerde bulunmakta ve tasarruf konusu yine bu ülkelerde son derece ciddiye alınmaktadır. Bizim ülkemizde de son yıllarda tasarruf konusunu vurgulamak adına birçok çalışma gerçekleştirilmekte ve “tasarruf bilinci” insanlarımızda oluşturulmaya çalışılmaktadır. Biz Ş. olarak, yani bir görevli tedarik şirketi olmamıza rağmen israftan gelecek her türlü kullanıma karşı olduğumuzu zaten her fırsatta dile getiriyoruz. İçerisinde bulunduğumuz coğrafyada yüzyıllarca bol kaynaklarla yaşamaya alışmış bir toplumuz, bu bir gerçek. Çünkü ülkemizin doğal zenginliği buna elverişli. Fakat bu kaynaklar yenilenebilir kaynakların da zamanla azaldığının, bizler çevreye kötü davrandıkça yok olmaya yüz tuttuğunun da farkındayız artık” dedi.

Tasarruf bilincinin çocukken oluştuğuna dikkat çeken Tanış, şöyle devam etti:

“İşte tam da bu yüzden, gelecek nesillerimiz de bu imkanlardan faydalanabilsin diye tasarruf etmeliyiz. Bu tasarrufu sadece elektrik konusunda düşünmeyelim. Tasarruf çok geniş kapsamlı anlama sahip bir kelimedir. Aslında tasarruf kelimesi son derece olumlu bir kelime olmasına rağmen bizim toplumumuzda ayıp karşılanır. Cimrilik olarak algılanır. Fakat söylediğimiz gibi son yıllarda doğal kaynaklarımız tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca “tasarruf” daha çok konuşulur olmuş ve daha popüler hale gelmiştir. Biz çok iyi biliyoruz ki “tasarruf bilinci” de insanlarda çocukken oluşmaya başlar. Tasarrufu öğrenen çocuk, onu hayatına uygular, bu durum süreklilik kazanır. Toplumda daha fazla çocuğun tasarrufu öğrenmesi demek tasarruf bilincinin çok daha geniş bir kitleye yayılması demektir. Bu yüzden “tasarruf” konusunda gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinde ağırlıklı olarak çocuklarımıza eğiliyoruz. Onlara eğlenceli yollarla tasarrufu anlatıyor, hayatlarında bu bilinci oturtmaya çalışıyoruz.”

2017 yılında gerçekleştirdikleri “Enerjik Ali Tasarruf Yolunda” kukla tiyatrosu projesiyle de bu konuda güzel bir yol kat ettiklerini söyleyen Tanış, “Enerjik Ali Tasarruf Yolunda” isimli kukla tiyatro oyunuyla Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde Türkoğlu, Elbistan, Göksun ve Kahta ilçeleri dahil toplamda 30.000 çocuğumuza dokunduk. İlçe ilçe, okul okul gezdik. Çocuklarımızı hem eğlendirdik, hem de onlara tasarrufu anlattık. Çocuklarımız da çok mutlu oldular, tasarruf bilincini içeren kukla tiyatro oyunu ile hem bu çağda zor karşılaşabilecekleri kuklalarla tanıştılar hem de tasarrufun ne demek olduğunu basit örneklerle tasarruf tüyolarını öğrendiler. Şimdi, Ramazan ayı boyunca belirli noktalarda gösterilecek “Hacivat ve Karagöz İsrafa Karşı” projesi ile de yine çocuklarımıza alışık olmadıkları geleneksel kültürümüzün parçaları ile tanıştırmayı ve tasarruf konusunu eğlenerek hayatlarına adapte etmelerini amaçlıyoruz. Ramazan ayını aslında belki en çok büyüklerin özlediği gölge oyunu gösterisi ile şenlendirmek, tasarruf bilincini ulaşabildiğimiz, dokunabildiğimiz herkeste oluşturmak istiyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz gösterilerde çocuklarımız Hacivat ve Karagöz İsrafa Karşı adlı gölge oyunumuzu çok sevdiler. Onları mutlu görmek çok güzel. Yoğun ilgiden dolayı seans sayılarını artırdık, ilgiden ve sevgiden çok memnunuz. Hafta sonları semazen gösterimiz de yoğun ilgi görüyor ve halkımızı mutlu etmeye devam ediyor. Ş. olarak, çocuklarımız için güzel etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz“ ifadelerine yer verdi.