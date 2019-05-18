Hafif ticari araç devrildi 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pazarcık İlçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde Mustafa Doğan (36) yönetimindeki 46 LN 408 plakalı hafif ticari araç ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçta bulunan şoför Mustafa Doğan, Hatun Geçici (62), Mulla Geçici (64) ile Ayaz Geçici (5) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan ve başına aldığı darbe neticesinde ağır yaralanan Hatun Geçici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.