Hafif ticari araç kamyona çarptı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun Karayolu Edebiyat Tünelleri Necip Fazıl Kısakürek tünel çıkışı meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 AC 294 hafif ticari araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden L.K. idaresindeki 38 YA 229 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.