İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafif ticari araç, kar temizliği yapan iş makinesine çarptı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kar temizliği yapan iş makinesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kar temizliği yapan iş makinesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, Göktürk Caddesi'nde kar temizliği yapan M.D. idaresindeki iş makinesine Yusuf Tapan'ın (21) kullandığı 46 E 8140 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, araç sürücüsü Tapan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tapan'ın cansız bedeni, hastane morguna konuldu.


İş makinesi operatörü M.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.