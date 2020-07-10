Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden yolun karşısındaki evine gitmek isteyen 69 yaşındaki Cuma Ö'ye, Mehmet Emin Ş'nin kullandığı Volkswagen marka 46 ACN 576 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle asfalta düşerken, kendisine çarpan araç ise refüje çıkarak durabildi. Talihsiz adamın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, tedavi altına alındı. Cuma Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşlı adama araçtan yola yağ akması nedeniyle bulvarın Göksun istikameti trafik polislerince trafiğe kapatıldı. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yoldaki yağ ve diğer parçaların temizlenmesiyle birlikte trafik de normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı