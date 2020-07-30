İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Ahmet Karacabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile aniden yola çıkan 7 yaşındaki Suriye uyruklu Omar Şeyh Ahmed isimli çocuğa, H.A'nın kullandığı 46 H 0542 plakalı halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında sıkışan çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Otobüsün altından çıkarılan talihsiz çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Omar Şeyh Ahmed, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.