Hasta çocuğun imdadına paletli ambulans yetişti

Kahramanmaraş’ta 112 ekipleri, kar nedeniyle kapanan kırsal mahalledeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaşarak hastaneye taşıdı.
Kahramanmaraş'ta 112 ekipleri, kar nedeniyle kapanan kırsal mahalledeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaşarak hastaneye taşıdı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kınıkkoz Mahallesi'nde yaşayan İsmail Esendere (10), yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı. Sağlık görevlileri, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki mahalleye paletli ambulansla ulaşabildi. Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Esendere'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, 1 saatlik karlı yolu paletli ambulans ile aşarak Göksun Devlet Hastanesi'ne ulaşıldı.
İsmail Esendere'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.