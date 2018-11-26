Hastaların korkulu rüyası yankesici yakalandı

Kahramanmaraş'ta hastaneleri mesken tutan yankesici son işinde yakalandı. Yakalanan yankesici, cebinden çıkan nakit parayı yolda bulduğunu iddia etti.

Olay, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Biber değirmeninde işçi olarak çalışan Bayram Bulduk, eşi ve oğluyla birlikte soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Hastanede bekleme sırasında iken hasta olduğunu söyleyen Y.Ş. (55) ailenin yanına oturdu. Y.Ş.'nin kalkmasının ardından cebindeki paranın olmadığını fark eden Bayram Bulduk, hastane polisine müracaat etti. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, şüphelinin kısa sürede eşkalini belirledi. Yenişehir Mahallesi üzerinde yolda yürürken gözaltına alınan Y.Ş., sağlık kontrolü için getirildiği hastanede gazetecilere üzerinden çıkan 5 bin 900 lirayı yolda bulduğunu iddia ederek, suçsuz olduğunu savundu.

Parayı teslim alan Bayram Bulduk, çalınan paranın maaşları olduğunu söyleyerek, "Hastaneye vardım ve fiş alıp beklemeye başladım. O sırada yanıma bir adam geldi. İkimizin arasına geldi ve ortamıza oturdu. Bir müddet sonra adam yanımızdan kalkıp ayrıldı. Sonra cebime baktım, cüzdanım yok. Polislere söyledim ve adamın fotoğrafını gösterdiler. Ben de fotoğraftan adamı onayladım. Polis ekiplerimiz yaptığı çalışmalar sonrası adamı yakaladılar. Cebimde 5 bin 900 lira param vardı. Hem eşimim, hem çocuğumun hem de benim maaşım vardı. Üç kişinin maaşı vardı. Polis ekiplerimize paramı buldukları için çok teşekkür ederim” dedi.

Hakkında çok sayıda suç kaydı olan Y.Ş., alınan sağlık raporunun ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.