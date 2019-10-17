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Hastane çalışanlarından öğrencilere kütüphane

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde hastane çalışanları tarafından oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hastane çalışanları tarafından oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.


Eğrice Mahallesi Eğrice Ortaokulu'ndaki kütüphane açılışına, doktorlar, hastane çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Açılışında konuşan Pazarcık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah Başlı, kitap okuma sürelerinin az olduğunu ve bu sürenin artması gerektiğini vurguladı. Yeni kütüphaneler sayesinde okuyan bir neslin ortaya çıkacağını söyleyen Başlı, “Pazarcık Devlet Hastanesi çalışanları olarak kurduğumuz bu kütüphane ile daha çok okuyan bir nesil oluşturulması planlanmıştır. İstatistiki olarak Avrupa ülkelerinde kitap okuma süreleri 30 dakikaları bulurken ne yazık ki ülkemizde bu süreler dakikaları bile bulamamaktadır. Umarım bu projeyle daha çok okuyan bir nesil oluşmasına ufacık da olsa katkı sağlayabilmişizdir” dedi.


Kütüphane oluşumunda yer alan sağlık çalışanı Oğuz Milcan ise, “Bu projenin gerçekleşmesinde bana destek olan hastane idaremize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

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