Hastane faresi son işinde yakalandı

Kahramanmaraş'ta hastaneleri dolaşarak, hasta yakınlarının çantasını çalan hırsızlık zanlısı, son işinde yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta özel hastaneleri hedef alan bir kişinin şüpheli tavırlarından yola çıkarak takip yapan asayiş ekipleri, hastaların ve yakınlarının eşyasını çalan şahsı yakaladı. Hasta yakınlarının dalgınlığından faydalanarak hırsızlık yaptığı belirlenen 29 yaşındaki Şerafettin B.'nin evinde yapılan aramada çaldığı ziynet eşyaları ele geçirildi.

Suçunu itiraf eden Şerafettin B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.