Hastanın sedyeden düşüp öldüğü iddiası

Kahramanmaraş'ta tedavi için getirildiği özel bir hastanede sedyeden düştüğü ileri sürülen yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın merkez Pazarcık ilçesinde evinde rahatsızlanan Ali Çınarlıkuyu (70), kalp krizi sonucu kent merkezindeki özel bir hastaneye getirildi. Burada yoğun bakım ünitesine yatırılan 70 yaşındaki Çınarlıkuyu, tedavi altına alındı. Doktorlar tarafından tedavisi devam ettirilen Çınarlıkuyu, iddiaya göre yoğun bakım ünitesinde gece geç saatlerde sedyeden düşerek hayatını kaybetti.

Olay sonrası harekete geçen Çınarlıkuyu'nun kızı Ayşe Arık, İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe verdikten sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşanan olayda sağlık çalışanlarının ihmali olduğunu iddia eden Çınarlıkuyu'nun kızı Arık, babasının tedavisi için görevli doktorlardan memnun olduğunu ancak hastane yönetimi ve personellerinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Arık, “Babamızı Pazarcık'tan kalp krizi nedeniyle buraya getirdik. Ben getirmek istemedim ama prosedür gereği getirildi. Burada koroner yoğun bakım ünitesine koydular babamı. Gece geç saatlere kadar bize haber veriyorlardı. Sabahleyin anjiyoya alacaklardı ve o sırada annem babamı kanlar içinde görmüş, durumu bana söyledi. O sırada doktor gelmiş kardeşime demiş ki, ‘ben kardiyoloji doktoruyum, hastayı düşürmüşler kafatasında kırık var benden çıktı başka bir hoca bakacak' demiş. Bu arada babam da hastanede kalmak istemiyordu zaten ah ne olaydı hastaneden çıkarsaydım. Hastanenin doktorlarından Ahmet A. ve Fatih Y.'den ben şikayetçi değilim. Doktorlardan memnunduk. Biz metanetimizi koruduk haklıyken haksız duruma düşmeyelim dedik. Babam o durumdayken ben İl Sağlık Müdürlüğü'ne gidip dilekçe verdim. Oradan özel hastaneler müdürünün yanına gidip şikayetimizi bildirdik ve savcılığa gittik suç duyurusunda bulunduk” dedi.

"Babamı yürüyerek getirdim sapasağlam kapıdan girdik, ölüsü çıktı"

Yoğun bakımda tedavi gören babasının güvende olduğuna inandıklarını söyleyen Ayşe Arık, yönetim ve personellerden şikayetçi olduklarını dile getirdi. Arık, “Hastane yönetiminden ve yoğun bakımda babamın düşmesine sebep olan bütün personellerden, hepsinden şikayetçiyim. Babamın ölüm sebebini bize vermiyorlardı. Bize gelen bilgi ise yoğun bakımdaki hasta tuvalete gitmek isterken düşmüş. Peki yoğun bakımdaki hasta nereye gidiyor? Bize neden demiyorlar? Bir tanesi dedi ki, ‘abla elini yıkayacaktı'. Peki bize neden haber vermediniz. Biz de babamız emin ellerde zannediyoruz. Babamı yürüyerek getirdim sapasağlam kapıdan girdik, ölüsü çıktı” diye konuştu.

“İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı”

Olayda ihmalin olduğunu, hastane yönetimi ve personellerden şikayetçi olduklarını söyleyen Av. Maide Sernur Demirci ise, “Hasta kalp krizi şüphelisi olarak hastaneye geliyor ama muhtemelen burada ölüm sebebi beyin kanaması. Otopsiye de gitti şu anda ben hasta raporunu da gördüm beyninin oralarda işaretlemeler var. Önce raporda bunları belirtmemişler ancak müvekkillerimin ısrarı ile kafasına bir bırakmışlar. Biz hukuki sürecin peşindeyiz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Burada bir ihmal var ve hastane yönetimi ve personellerden şikayetçiyiz. Şimdi zaten savcılığın da takibinde soruşturma başladı ve hukuki süreç başladı. Şu anda otopsi için gönderildi ancak zaten kendileri de raporlarında hastanın düşürüldüğünü yazmışlar” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Ali Çınarlıkuyu'nun düşmeye bağlı beyin kanaması sonucu ölüp ölmediğinin yapılan otopsi sorası ortaya çıkacağı belirtildi.