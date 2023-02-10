İhlas Haber Ajansı

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Hatice depremden 92 saat sonra kurtarıldı, el sallayarak çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde anne ile kızı 92 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde anne ile kızı 92 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Hatice enkazdan el sallayarak çıktı, ambulansa binene kadar el sallamaya devam etti. Ardından Mihriban anne sağ kurtulurken ekiplerinin elini sıkı sıkı tuttu.



Türkiye'yi yasa boğan ve 10 şehrin etkilediği depremin 4'üncü gününde bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkazda süren çalışmaların 92'inci saatinde güzel bir haber daha geldi. Manolya Apartmanı'nda enkaz altında kalan Hatice Özçelebi (33) 92 saat sonra ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Hatice enkazdan el sallayarak çıkarken yaşanan mutluluk kameralara yansıdı. Ardından enkaz altından anne Mihriban Özçelebi (63) ekipler tarafından itinayla çıkarıldı. İki güzel haberin ardından yaşanan sevinç anbean kameralara yansıdı.

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