Havale geçiren 1 yaşındaki bebek için seferber oldular

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde havale geçiren 1 yaşındaki bebek, 112 Acil Servis'e ait paletli ambulans ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik mücadelesi sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Elbistan ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kayageçit Mahallesi'nde imamlık yapan Ahmet ile Senem Polat çiftinin 1 yaşındaki oğlu Faruk Polat, yüksek ateşe bağlı olarak havale geçirdi. Durumu kötüleşen çocuğu hastaneye götürmek için mahalle sakinleri traktörlerle yaklaşık yarım metre kar ve şiddetli fırtınada yola çıktı. Bu sırada minik çocuğun sağlık durumuyla ilgili de 112 Acil Servis'e bilgi verildi. Yolların kapalı olması nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 iş makinesi ve paletli ambulans, 1 yaşındaki Faruk'u hastaneye yetiştirmek için yola çıktı. İş makinelerinin açtığı yolda yaklaşık 2,5 saatlik uğraşın ardından traktörlerle ulaşan ekipler, paletli ambulansa aldıkları bebeği, Elbistan Devlet Hastanesi'ne sağ salim ulaştırdı. Polat'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Anne Senem ve baba Ahmet Polat, çocukları için seferber olan 112 Acil Servis görevlilerine ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.