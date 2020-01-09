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Havuza düşen köpeği işçiler kurtardı

Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki villanın boş havuzuna düşen köpeği işçiler kurtardı.

Kahramanmaraş'ta inşaat halindeki villanın boş havuzuna düşen köpeği işçiler kurtardı.


Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Kazma Bağları mevkisindeki villaya ait boş havuza bir köpek düştü. İnşaat işçileri, havuzdan çıkamayınca havlayan köpeği fark etti. Çevrede çalışan işçiler köpeğin mahsur kaldığı havuza bir inşaat malzemesi dayadı. İşçiler bu sayede havuzdan kurtardıkları köpeği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.

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