Hayvancılığın kurtuluşu olarak görülen ‘Maralfalfa' Elbistan'da ilk kez ekildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hayvancılıkta kaba yem olarak kullanılan ve dev kral otu olarak da adlandırılan ‘Maralfalfa' bitkisinin ilk deneme ekimi umut verdi.

Bir kez ekildikten sonra 7 ila 15 yıl boyunca hasat edilebilen ve boyu 60 günde 3 metreye ulaşan Maralfafa'nın bölgeye uyum sağlaması halinde hayvancılıkta ve tarım sektöründe yeni bir başlangıç olacağı değerlendiriliyor.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, ‘dev kral otu' denilen Maralfalfa'nın ilçedeki ilk deneme ekimini Çatova Mahallesi'nde yaptıklarını söyledi.

Hindistan kökenli bir yem bitkisi olan Maralfalfa'nın, mısır, şeker sorgumu gibi ürünlerin yetiştiği iklimlerde elverişli olduğunun bilindiğini belirten Çitil, “Silajlık bir bitki olan Maralfalfa'yı Elbistan'ımızda ilk kez deniyoruz. İlçemize bağlı Çatova Mahallemizde demonstrasyon alanı oluşturduk. Bölgemizin iklim koşullarına uyum sağlayıp sağlamayacağına dair 500 m alanda deneme çalışması başlattık. Toplamda 1100 adet çelik dikimi yaptık. Teknik personellerimiz, bitkinin gelişimini haftalık olarak takip ediyor. Son yaptığımız kontrollerde kardeşlemenin başladığı, hastalık ve zararlı belirtilerinin olmadığını gözlemledik” dedi.

Maralfafa'nın Elbistan toprakları ile uyum sağlaması halinde hayvancılık ve tarım sektörü için çok büyük bir katkısının olacağını düşündüklerini anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, şöyle devam etti:

“Maralfalfa, silajlık bir bitki. Maralfalfa mısır, sudan otu, şeker sorgumu gibi bitki yetiştiriciliğinin yapıldığı her iklimde yetişir. Çünkü aynı familyadan bir bitkidir. Güney Amerika'da Peru, Bolivya, Paraguay gibi yüksek rakımlı yerlerde 2 bin 700 rakıma kadar yetiştiği bilinmektedir.

Maralfalfa ideal iklim şartlarında dikildiğinde 7 ila 15 yıl boyunca hasat edilebilir. Bu çerçevede ortalama ekonomik ömrü 10 yıl olarak tahmin edilmektedir. Maralfalfa genel olarak 60 ila 90 gün arasında bir hasada gelen bir bitkidir. 60 günde 3 metreden fazla, 90 günde 5 metre boya ulaşır. Bu erginliğe ulaşan Maralfalfa'nın besin değerleri ortalama olarak yüzde 35 kuru madde, yüzde 16 sindirilebilir ham protein, yüzde 12 karbonhidrat, yüzde 3 civarı ham yağ içeriğine sahiptir. Elbette iklim, toprak özelliği, dikim koşulları lehte veya aleyhte etkili olacaktır.”

Söz konusu bitkinin dekara 60 ila 100 ton arasında rekolte elde edildiği yönünde bilgi bulunduğuna vurgu yapan Çitil, “Maralfalfa genel olarak yılda üç kez biçilir. İdeal erginlikte hasat edilmesi koşuluyla dekara yıllık 60 ila 100 ton civarı silajlık materyal elde edildiği yönünde bilgiler mevcuttur. Süreç içerisinde birim alanda ürün verimi, ürün besin değerleri, kar zarar maliyetleri ve alternatif büyükbaş yemi olarak kullanımının hayvan gelişimi üzerindeki etkilerini tespit edeceğiz. Bizim de şu anda dikkatimiz ve çabamız, bu bitkinin Elbistan'da yetişip yetişmeyeceğine yönelik. Elde edeceğimiz değerler ışığında çiftçilerimize bu konuda yol göstereceğiz” şeklinde konuştu.