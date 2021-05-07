Hayvanseverlerden sokak hayvanlarına mama desteği

Kahramanmaras'ta bir grup hayvansever, tam kapanma günlerinde sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Sokak hayvanları için bir araya gelen topluluk tam kapanma günlerinde de sokak hayvanları için organizasyon düzenledi.

Bu zor günlerde sokak hayvanları için bir araya geldiklerini söyleyen hayvanseverlerden Ayşegül Telli, "Bu zorlu süreçte sokak hayvanları için tam kapsamlı büyük bir besleme organizasyonu düzenledik. Organizasyonda çok sayıda hayvansever birçok bölgeye mama ve su bıraktı. Hayvanseverler olarak sadece bugüne mahsus değil haftanın her günü sokak canlarını doyurmaya devam edeceğiz"dedi.