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Hediyelik ürünler geçim kaynağı oldu

Kahramanmaraş’ta 2 çocuk annesi Zeynep Bay, el emeği göz nuru ürünlerini sosyal medyadan satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta 2 çocuk annesi Zeynep Bay, el emeği göz nuru ürünlerini sosyal medyadan satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.


33 yaşındaki ev hanımı Zeynep Bay, evde yaptığı sanatsal çalışmaları, hediyelik eşyaları ve el emeği göz nuru ürünleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Evde el emeği ürünler ile uğraşmanın bu zor süreçte kendisine terapi gibi geldiğini ifade eden Zeynep Bay, "Ürünleri özenle seçiyorum. Bu zorlu ve sıkıntılı dönemde işime daha çok sarıldım ve daha çok ürünler yapmaya başladım. Evde bu uğraşlar sonucunda zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Tabi bu ürünlerle uğraşmak bana terapi gibi geliyor, huzur buluyorum. Yaptığım kokulu taş, anahtarlık, saksı, kapı süsü, mumluk ve duvar panosu çeşitlerini artırarak bu sıkıntılı dönemi fırsata çevirdim aslında. Bunun sonucunda hem yaptığınız işin karşılığını alıyorsunuz hem de ekonomi olarak aile bütçesine katkı sağlamanın huzurunu yaşıyorsunuz" dedi.

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