Heyelan bölgelerine perde duvar örülüyor

Kahramanmaraş'ta Küçüknacar, Bulanık, Kozludere grup yolunda yaşanan heyelan sorunu çözülüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı heyelan yaşanan bölgelerde çalışma başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından güzergahta yaşanabilen toprak kaymasının önüne geçmek için yaklaşık 5 metre yüksekliğinde perde duvar inşa ediliyor. Temel kazısı ve hafriyat sevkiyatının tamamlandığı çalışmalarda dolgu ve betonarme uygulamaları gerçekleştiriliyor.