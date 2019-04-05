Hint balıkçıl kuşuna jandarma şefkati

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, göç sırasında tel örgülere takılan yavru balıkçıl kuşuna sahip çıktı.

Kanatlı hayvanların göç yolu olan Türkoğlu ilçesinde, kapalı cezaevinin tel örgülerine takılan ve içeri düşen yavru Hint balıkçıl kuşunu fark eden jandarma personeli, harekete geçti. Açlıktan yorgun düşen balıkçıl kuşuna ilk müdahale yine jandarma personeli tarafından yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından jandarma personeli, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Bilgilendirme sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, yavru balıkçıl kuşunu teslim aldı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balıkçıl kuşunun, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.