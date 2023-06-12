Hırsızlardan bıkan esnaf duvar yazısıyla uyardı

Kahramanmaraş'ta iş yerlerinin klima motoru ve parçalarının çalınması olaylarına karşı yapacak bir şey bulamayan esnaf, hırsızlara yönelik klimaların bulunduğu duvara yazı yazdı.

Dulkadiroğlu ilçesinde gelinlikçi ve fotoğrafçılık yapan iki esnaf iş yerlerindeki klima motorları ve parçalarının çalınmalarına karşı pes etti. Farklı zamanlarda klima motoru ve bakır boruları çalınan esnaflar durumu polis bildirdi. Esnaflar kendi imkanları ile buldukları klima motorunu yeniden yerine taktı. Klima motoru ve parçaları birkaç gün sonra yeniden çalınması sonrası esnaflar, çareyi hızsızların görebileceği yere yazı yazmakta buldu.

Esnaflar, “Sayın hırsız kardeşler lütfen klima motoru ve kablosunu çalmayınız. Bunlar alırken pahalı satarken ucuzdur. Ne kadar ihtiyacınız varsa arka taraftaki iş yerlerimize gelin parasını verelim” yazısını astı.

Yaşadıkları olayı anlatan esnaf Tarık Demir, “Bizim iş yerimizin arka tarafında yer alan bir bina vardı ve bunun bodrum katında klima motorlarımız vardı. Bina yıkıldıktan sonra klima motorları açığa çıktı. Servis çağırıp motorları tamir ettirip klimalarımızı çalıştırdık. Bir hafta sonra bir anda klima kesildi. Elektrikçi geldi ve motorun yerinde olmadığını söyledi. Polise bildirdik onlar da inceleme başlatacaklarını söyledi. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz kendi imkanlarımız ile araştırma yaptık. Bir hurdacı söylediler ve arkadaşlarımız ile klima motorumuzu bulduk. Yeniden klima motorumuzu yerine taktırdık. Bu olaydan birkaç gün sonra başka bir hırsızın boruları sökerken yakaladılar. Biz bu işlerden çok mağduruz. Kendi imkanlarımız doğrultusunda bir yazı yazdırdık. Saatte bir gelip kontrol ediyoruz” dedi.

Bir başka esnaf Ömer Faruk Özer ise “Benzer hırsızlık olayı bizim de başımıza geldi ve biz güvenlik kamerası taktırdık. Yine bir yazı hazırladık. Ciddi anlamda ihtiyacı olan arkadaşlarımız varsa gelsinler parasını verelim bu şekilde çalışan klimaların motorunu, borusunu kesip sökmesinler. Biz destek istiyoruz buranın güvenliğinin artırılmasını talep ediyoruz” dedi.