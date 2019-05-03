Hırsızlık suçundan aranan firari yayla evinde yakalandı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi saklandığı yayla evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Fatih Köse'yi (36) yakalamak için çalışma başlattı.

Köse'nin Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan yayla evinde saklandığını belirleyen ekipler, yayla evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Köse, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.