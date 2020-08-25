İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık zanlıları son işlerinde yakalandı

Kayseri’den hırsızlık yapmak amacıyla Elbistan’a geldikleri iddia edilen 2 kadın, son işlerinde yakalandı.

Kayseri'den hırsızlık yapmak amacıyla Elbistan'a geldikleri iddia edilen 2 kadın, son işlerinde yakalandı.


Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikametten hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. 3 ayrı ikametten hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin eşkallerini girdikleri apartmanlardaki güvenlik kamerasından tespit eden polis ekipleri, araştırmasını derinleştirdi. 2 kadın şüpheli ise gözlerine kestirdikleri bir apartmana girerek boş olduğunu düşündükleri bir dairenin ziline bastı.


O sırada evde bulunan ev sahibi, kapıyı açmadı. İçeriden ses gelmeyince şüphelilerin kapıyı zorladığını fark eden ev sahibi 155 Polis İmdat Hattını aradı. Ev sahibi, balkondan da komşularına seslenerek hırsızların evine girmek istediğini söyledi. Apartmanın giriş kapısını kapatan vatandaşlar şüphelilerin kaçmasını engelledi. Şüpheliler, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen M.M. (24) ve P.D.(24) isimli şüphelilerin 3 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Elbistan Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.