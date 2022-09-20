İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlıktan 13 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.U. isimli şahsı yakaladı.


F.U. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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