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Hırsızlıktan hapse mahkum edilen kadın yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlıktan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlıktan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın polis ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı. Ekipler, şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Kadının, Osmaniye'de ikamet eden ve sahte kimlik kullanarak kendisini kamufle eden Nuran Y. (22) olduğu tespit edildi.


Nuran Y.'nin 15 ikametten, 1 adet açıktan hırsızlıktan kaydının olduğu, hakkında hırsızlık suçlarından 4 ayrı yakalama kararı bulunduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.


Adliyeye sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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