Hırsızlıktan tutuklandı gazetecileri tehdit etti

Kahramanmaraş'ta evlere balkon ve pencerelerden girerek cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden şarja takılı telefonların çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, 6 adet cep telefonu çalınmasıyla ilgili belirlenen mahallelerde eşkal ve saha çalışması yaptı. Polis ekiplerince yakalanan ve telefonları çaldığını itiraf eden Hakan B'nin (29), farklı tarihlerde 2 ayrı eve bahçe duvarından tırmanarak, açık balkon ve pencereden girerek cep telefonlarını çaldığı anlaşıldı.

Şahsın çaldığı 3 telefon ele geçirilirken, diğer 3 telefonu da iş yerlerine sattığı belirlendi. Hakan B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binasına sağlık kontörlü için getirilen Hakan B. burada gazetecilere, “Cezaevinden çıkarsam ben sizinle görüşeceğim, çek iyi çek yakışıklı çıkart beni' diyerek tehdit etti.