Hisarcıklıoğlu: "Zengin olmazsanız sizi yönetirler"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu toplantı salonunda düzenlenen "Girişimcilik" konulu konferansa katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na KSÜ Rektörü Niyazi Can tarafından fahri doktora unvanı verildi. Burada üniversiteli gençlere konuşan Hisarcıklıoğlu, “Toplumumuzda herkes zengin olmak istiyor ve zengin olmanın tek yolu girişimcilikten geçiyor” ifadesini kullandı.

Türklerin olmak istemediği şey, ‘girişimcilik'

Osmanlı döneminden bu yana Türklerin en çok memur ve asker olmak istediklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Geçmişe baktığımız zaman 1912 yılındaki Osmanlı coğrafyasını bir Fransız yazar gelip tespit yapıyor. O günkü Osmanlı'daki yaşayanlara sorduğu soru, ‘ne olmak istiyorsunuz' diye sorduğu zaman İstanbul'da katip ve memur olmak istiyorlar yani, Türklerin olmak istediği iki tane meslek memur ve asker. Olmak istemedikleri tek şey ise, girişimcilik ve iş insanıdır. Dünya milletlerinin gücü, toplarıyla tüfekleriyle değil girişimcilik güçleriyle ölçülüyor” diye konuştu.

“Sovyetler Birliği girişimci olmadığı için yıkıldı”

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği devletinin girişimcileri olmadığı için yıkıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği o zamana kadar dünyanın en büyük iki süper gücünden biriydi. Teknoloji ile de ölçülüyor ve Sovyetler Birliği ABD'nin önüne geçmişti o dönemde. 1990 yılında bu ülke tek bir kurşun atılmadan yıkıldı. Eksik olan girişimcilik yoktu. Girişimciliğin olduğu yerde kalite olur ve insanlara hizmet olur” diye konuştu.

“Dünyanın en zengin 20 ülkesi en girişimci 20 ülkesidir”

Türkiye'nin gelecekte rahat edebilmesi için girişimciliğe önem vermesi gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Almanya ve Japonya'da girişimcilerin desteğiyle dünyanın güçlü devletleri arasında yerini aldı ve dünyanın iki süper gücü haline geldi. Rekabetin olduğu yerde kalite olur hizmet olur ama rekabetin olmadığı yerde hizmet olmaz. Dünyanın en zengin 20 ülkesi en girişimdi 20 ülkesi. Zengin olmazsanız emir alırsınız, yönetirler sizi ne derlerse onu yapmaya mahkumsunuz ve onların dediğini yapmak zorundasınız. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri girişimci ithal ediyor. Girişimciliğin merkezlerinden Silikon Vadisi'nin yüzde 51 çalışanları Amerika Birleşik Devletleri dışında doğmuş. Türkiye'nin geleceğinin rahat etmesi için girişimci olun. Daha zengin ve sözü dinlenen bir ülke olmak için girişimci olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.