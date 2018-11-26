"Hoşuma Gitti Denklanşöre Tohandım" fotoğraf sergisi

Kahramanmaraş'ta eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Oğuz Karakoç tarafından öğretmenler gününe özel fotoğraf sergisi açıldı.

"Hoşuma Gitti Denklanşöre Tohandım" adlı fotoğraf sergisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle açıldı. Eğitim alanında görev yapmış, hayatını kaybetmiş ve halen görevde bulunanların yer aldığı fotoğraf sergisi 2 gün boyunca açık kalacak.

Eğitimcilere olan vefa borcunu ödemek için fotoğraf sergisi açtığını söyleyen eğitimci Oğuz Karakoç, “24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle eğitime emek verenler için böyle bir sergi düzenlemeye karar verdik ve bu sergiyi açtım. Kahramanmaraş'ta eğitim için çalışmış, bir kısmı emekli olmuş, bir kısmı tayini çıkmış ve bir kısmı hayatını kaybetmiş öğretmen, müdür ile yöneticilerle ilgili fotoğraf sergisi düzenledik. Onlara vefa borcu olsun diye genellikle onların fotoğraflarını değerlendirmeye çalıştık. Burada şuanda 60 fotoğraf bulunuyor. Fotoğraf sergisi 2 gün ziyarete açık kalacak" dedi.