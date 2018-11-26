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Hurda yüklü kamyonun trafikte tehlikeli anları

Kahramanmaraş’ta hurda yüklü bir kamyonun trafikte tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta hurda yüklü bir kamyonun trafikte tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve plakası alınamayan bir kamyonun aşırı yüküyle trafiği tehlikeye düşürmesi başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kamyon, kasasına yüklenmiş hurdalar ve hurdaların üzerine örtülü parçalanmış naylon ile yoluna devam etti. Kamyonun üzerinde bulunan hurdaların yola düşmesi an meselesi olurken, olası kazaya neden olmamak için diğer sürücüler temkinli seyretti.

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