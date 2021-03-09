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Hurdalıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm hurdalığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm hurdalığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm hurdalığında çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası hurdalıktaki malzemelerin birçoğu yanarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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