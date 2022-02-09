Hurman Kalesi beyaz örtüye büründü

Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait Hurman Kalesi yoğun kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Afşin ilçesine bağlı Marabuz (Dağlıca) Mahallesinde sarp kayalar üzerinde bulunan ve Roma döneminden kalan Hurman Kalesi beyaz örtüyle fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Afşin Hurman Kalesi mimarisiyle ve tarihiyle önemli bir kale olduğunu söyleyen Fatih Arslan, "Hurman Kalesi ihtişamıyla görülmeye değer bir kale. Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan kale kartpostallık görüntüler oluşturdu" dedi.