Hurman Kanyonu görenleri kendine hayran bırakıyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hurman Kanyonu, eşsiz güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Afşin sınırları içinde 36 kilometre uzunluğundaki ve Ceyhan Nehrinin en büyük kolu olan Hurman Kanyonu doğaseverlerin uğrak mekânı haline geldi. Yaklaşık 200-250 metre yüksekliğe ulaşan ve Hurman Çayı ve kanyonun üzerinde Hurman (Maravuz) Kalesi, Süt Pişiren Kalesi ve kenarında ise endemik bitki ters lale bulunuyor.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Gören, “Yazlı, kışlı Hurman Çayı ve Kanyonunun fotoğraflarını çekerim. Devasa bir yer. Hurman Kanyonu'nun müthiş bir doğaya sahip. Eşine ender rastlanır bir güzellik olan kanyon birkaç parça halinde 10 kilometre uzunluğunda. Yükseklik ise bazı yerlerde yaklaşık 250 metreye kadar ulaşıyor. Sarp kayaları, girintili çıkıntılı su yolları ile kanyonun derinliklerinden akan Hurman Çayı ise rafting gibi aksiyon içeren spor dalları için büyük bir potansiyel oluşturuyor. Bütün doğaseverleri buraya davet ediyorum" dedi.