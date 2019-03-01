Husumetli olduğu kişiyi tüfekle öldüren şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta husumetli olduğu kişiyi tüfekle öldüren şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay dün gece saat 01.45 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Gedemenli İş Hanı önünde yaşandı. İddiaya göre, husumetli olduğu Ali Rıza Karataş ile iş hanı önünde karşılaşan Ekrem Ö. elindeki tüfekle Ali Rıza Karataş'a ateş açtı. Ağır yaralanan Ali Rıza Karataş, arkadaşlarının sağlık ekiplerini aramasının ardından hastaneye kaldırıldı. Karataş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Ekrem Ö. kovalamaca sonucu Dulkadiroğlu İlçesi Kanlıdere Caddesi'nde Kanlidere Caddesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.