İçişleri Bakanı Soylu: "Çok çabuk zamanda bu bölgeler toparlanacak"

Kahramanmaraş'ta polis, bekçi, jandarma ve TSK personeliyle iftarda bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok çabuk zamanda bu bölgeler toparlanacak. Yeniden konutlar yapılacak. Şehirler kültürüyle, değerleriyle, sanayisiyle, sporuyla, esnafıyla, göğsünü gere gere kutlayacağı şanlı günleriyle bulaşacaktır. Buna inancımız tamdır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta AFAD tarafından Milli İrade Meydanı'na kurulan Ramazan çadırında polis, bekçi, jandarma ve TSK personeli ile bir araya gelerek, iftar yaptı. İftar programının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, büyük bir afet ve imtihandan geçtiklerini ifade ederek, deprem bölgesinde görev yapan bütün kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

"Ramazan duygusunu yaşıyoruz"

Bakan Soylu, "Bu masanın etrafındakiler ve sizler. Bu afetin yaralarını sarabilmek, bu şehirde oturanların yanlarında olabilmek için ilk günden itibaren görev yeriniz burası olsa da görev yeriniz başka yerde olup da buraya gelseniz de aslında o çocukluğumuzda yaşadığımız Ramazan duygusunu, bize öğrettiği bütün duyguyu, bütün sorumluluğu, insan anlayışını ve sevgisini burada yaşıyorsunuz" dedi.

"Biz asil bir milletin çocuklarıyız"

Bir millet hasretinin ne olduğunu bütün dünyaya gösteren yüce gönüllülerin olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Sizlerle beraber iftar yapmak istedim. Ağzım dolu dolu sizlere teşekkür etmek istedim. Burada arama kurtarma var, burada sabaha kadar insanlığın yanında olan onların sırtını sıvazlayanlar var, burada imamlarımız hocalarımız var. Bu masanın etrafında kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, jandarma, polis, bekçi, korucu bütün arkadaşlarımız var. Kilometrelerce uzaktan gelmiş. Ama bir millet hasretinin ne olduğunu bütün dünyaya gösteren yüce gönüllüler var. Biz asil bir milletin çocuklarıyız" şeklinde konuştu.

"Bizim devletimiz büyük ve güçlüdür"

Milletin birçok zorluğu aştığını anlatan bakan Bakan Soylu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu depremden sonra bütün dünya gördü ki; bu milletin birliği ve beraberliği, bu milletin bir birine olan sevgisi ve muhabbeti, bu milletin bir birine el uzatışı, insanlığın numunesidir. Bekçilerimiz ve polislerimiz gece bir asayiş olmasın diye sabaha kadar karanlık sokaklarda devriye attılar. Karanlık aydınlık demeden devletin varlığının olduğunu bütün milletimize anlattılar. Helikopterler, arama kurtarmacılar, köylere gidip milletimizin yanında olup, devletimiz sonuna kadar sizin yanınızda diye jandarmalar. Herkes! Bir depoya kendi evinin itinası ile bakan oradan çıkan malzemeyi kendi namusu olarak gören buradaki arkadaşlarımız. Hayat tecrübemiz açısında da yaşadıklarımız açısından da hüznümüz açısından da bir milatla karşılaştık. Bu millet birçok zorluğu aştı. Birçok sıkıntıyı aştı. Uzattığını el, okşadığınız yetim başı, evladını kaybeden annesinin yanına verdiğiniz omuz. Bilmenizi isterim ki hayatınızın en büyük nişanesidir. Bizim devletimiz büyük ve güçlüdür."

"Kendisi birkaç kez üst üste söyledi"

Hatay'ı ziyaret eden Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin sözlerini hatırlatan Bakan Soylu, "Sayın bakan Hatay'da misafirimizdi. O kadar zaman içerisinde 7-8 gün içerisinde bu kadar büyük bir toparlanmayı olağan üstü bir durum olarak kendisi birkaç kez üst üste söyledi. Depremin büyüklüğü, yaygınlığı ve etki alanına karşı" dedi.

"Çok çabuk zamanda bu bölgeler toparlanacak"

Bu milletin evladı olmaktan büyük bir onur duyduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Bir kez daha hepinizin huzurunda şükran olduğumuzu, bu milletin bir evladı olmaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Hepimiz için burada yaptığımız hizmet; Allah rızasını kazanmak, onun kullarının duasını alabilmek için bir fırsattır. Çok çabuk zamanda bu bölgeler toparlanacak. Yeniden konutlar yapılacak. Şehirler kültürüyle, değerleriyle, sanayisiyle, sporuyla, esnafıyla, göğsünü gere gere kutlayacağı şanlı günleriyle bulaşacaktır. Buna inancımız tamdır" değerlendirmesinde bulundu.