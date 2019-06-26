İhlal yapana ceza yol verene teşekkür

Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' kapsamında yaya geçitlerinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta şehrin farklı kurulan uygulama noktalarında, yaya önceliği denetimi yapıldı. Yaya geçitlerine yakın bölgede bekleyen sivil polis memuru, yaya önceliğine riayet etmeyen araçları anons etti. İleride bekleyen uygulama noktasında sürücüler durdurularak cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri cezai işlemlerin yanı sıra, kurallara riayet eden sürücülere ise teşekkür etti.

Uygulamada konuşan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Ferdi Özpolat, ''Bilindiği üzere 2019 yılı ülkemizde “Yaya Öncelikli Trafik Yılı olarak ilan edildi. Bu konuda da denetimlerimiz sıklaşmakta. Bunun öncesinde yaya ve sürücülere bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanı kontrolsüz yaya geçitlerinde, yer işaretlemelerini ve levhaları yenileyerek yaya geçitlerinin eksiklikleri giderilerek yayaya olan öncelikler arttırıldı'' dedi.

Bir çok kontrolsüz yaya geçidinde yaya önceliği ikonu bulunduğunu belirten Özpolat, ''Bu gün ise ülke genelinde ışıklı yaya geçitleri, kavşaklarda ve kontrolsüz, ışıksız özel denetimimiz mevcut. Öğleden önce ışıklı kavşak ve kontrol noktalarında yayaların ışıklara uyması yönünde denetimimiz oldu. Yayalar için kırmızı yandığı halde, ışığa riayet etmeyen yayalara Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 68.Madde gereği 108 TL para cezası uygulandı. Bu denetimimiz önümüzdeki zamanlarda da devam edecek. Öğleden sonraki uygulamalarımızda ise ışıklı işaretlerin bulunmadığı ancak yer işaretleriyle belirtilmiş olan yaya geçitlerinde, yayaların geçiş hakkı olduğundan, bu güzergah üzerinde önceliği yayalara vermeyen sürücülerimizi bir sivil memurumuz yaklaşık 200 metre ilerde ki çevirme ekibimize bildiriyor. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 74. Madde gereğince 488 TL para cezası tutanağı düzenleniyor'' ifadelerini kullandı.

Yayalara yol veren sürücülerden Fazlı Sarıçerçi, ''Ben çok dikkat ediyorum. Çünkü çok rezilliğini çektim. Bana 3 defa araba çarptı. Hafif şekildeydi ama yine de oldu. Yaya geçidi de olsa kimse dinlemiyor. Uygulama gerçekten çok güzel. Biz oturduğumuz yerden gidiyoruz ama yayalar yürüyor. O yüzden onlara yol vermeliyiz. Hayat onlara daha zor'' diye konuştu.