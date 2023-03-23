İhlas Vakfı Kahramanmaraş'ta depremzedelere iftar verdi

İhlas Vakfı, Ramazan ayının ilk iftar yemeğini Kahramanmaraş'ta depremzedelere verdi.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ilk günlerinden bu yana İhlas Vakfı bölgeye gelerek ayni ve nakdi yardımlarda bulunurken, her gün depremzedelere yemek dağıttı. İhlas Vakfı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası bahçesinde kurduğu çadırlarda Ramazan ayının ilk iftarında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Vakfın aşçı ekibi, ilk iftarda yaklaşık bin kişiye yemek çıkarttı.

İftar öncesi konuşan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Biz depremin üçüncü günü geldik Kahramanmaraş'a, yemek dağıtım merkezi kurduk. O günden bugüne yemek dağıtıyoruz. Yemek dağıtımını hiç kesmedik, her akşam devam ettik. Hatta bizzat vakfımızın koordinasyon sorumlusu Hasan Can Korkmaz Bey'i gönderdim, hususi olarak ilgilendiler. Bugüne kadar bu uğraşı verdik. Ramazan-ı Şerif'te de iftar ve sahur veriyoruz. Vatandaşlarımızın, depremzede kardeşlerimizin yanlarındayız. Sadece Kahramanmaraş'ta değil, bütün dünyada iftar veriyoruz. Afganistan'da külliyelerimizde veriyoruz, Afrika'da yetimhanelerimizde veriyoruz. Binlerce insana iftarlarımızı veriyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle, yardımıyla, hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsun var olsun” diye konuştu.