İkinci depremin merkezi Elbistan'da 64 gün sonra ilk ders zili çaldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan'da, 25 okulda felaketten 64 gün sonra eğitim-öğretime başlandı.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'daki 25 ilk ve ortaokulda öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Elbistan afet koordinatör valisi olarak görev yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, kırsal Taşburun Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulda sınıflarına kavuşan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Vali Kızılkaya ve Vali Yardımcısı Yıldız, sınıfları ziyaret ederek bir süre öğrencilerle sohbet etti. Okula yeniden merhaba diyen öğrencilere gönderilen hediyeleri de çocuklarla birlikte açan Kızılkaya ve Yıldız, paketlerin içerisindeki duygu dolu notları da okudu.

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Vali Kemal Kızılkaya, "Hayırlı olsun. Sizler okullarınızı, biz de sizleri çok özledik. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah okullarımıza kavuştuk. Hızlı bir şekilde öğretmenlerimizin rehberliğinde açığı kapatmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun" dedi.

Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız da, kentte 25 okulda eğitim-öğretimin yeniden başladığını dile getirerek öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin ise, "İkinci dönem deprem dolayısıyla okullarımızı açamamıştık. 64 gün sonra 25 okulumuz ve 3 kurumumuzla birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 70'inin okullara geldiğini tespit ettik. Bu, bizim için sevindirici bir rakam. Bayramdan sonra tüm okullarımızı açmayı planlıyoruz. Öğrencilerimize, idarecilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Okullarına tekrar kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan öğrenciler de, "Depremden sonra okula gidememiştik. Bugün okulumuz açıldı. Arkadaşlarımızla buluştuk, öğretmenlerimize kavuştuk. Çok sevinçliyiz" dedi.