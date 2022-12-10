İkinci el eşyalara talep patlaması

Kahramanmaraş'ta ikinci el eşya satan iş yerlerine son zamanlarda rağbet arttı.

Kahramanmaraş'ta ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, piyasanın hemen hemen yarı fiyatına ev ve ofislerini düzmek isteyen vatandaşları bekliyor.

İş yerlerinde bulunan ikinci el satışa sunulan eşyalar vatandaşların beğenisine sunuluyor. İkinci el eşya satışı yapan esnaf, vatandaşların sadece eşya satın almak için gelmediklerini aynı zamanda evlerindeki eşyaları değiştirip eskisini, ya da evini boşaltan kişilerin de kendilerine geldiklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta 25 yıldır ikinci el eşya alımı ve satımı yapan esnaf Şevket Ekmiş, “İkinci el eşyalara rağbet biraz arttı. İkinci el piyasamız güzel ve fiyatlarımız uygun. Bakmak ve görmek isteyenler için işe yarar eşyalar bulunuyor. Genel olarak biz herkese hitap ediyoruz” dedi.