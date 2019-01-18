İkiz plakalı lüks otomobil Kahramanmaraş'ta ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından change (çenç) otomobillere düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ikiz plakalı 2 lüks otomobile el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından change yapıldığı şüphesiyle iki ayrı iş yerine operasyon yapıldı.

Alınan bilgilere göre, polis ekipleri tarafından ağır hasarlı araçlar ile hacizli yakalamalı araçların change yapıldığı şüphesiyle iki ayrı kaportacı takibe alındı. Yapılan takip esnasında polis, işyerlerinde bulanan araçların plakaları incelemeye aldı. Takibe alınan 35 plakalı son model lüks otomobilin hem İzmir'de hem de Kahramanmaraş'ta aynı anda trafikte olduğu belirlendi. Operasyonda işyerinde bulunan ağır hasarlı araçların şase ve motorlarının sökülerek, hacizli araçların kaportası ile birleştirilip change yapıldığı tespit edildi. İş yerlerinde yapılan aramada hacizli yakalamalı 3 otomobile, ağır hasarlı 1 araç ve İnterpol tarafından aranan sahte evrak ve plaka ile ikiz yapılmış son model lüks oto ele geçirildi.

Operasyonda 7 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A.B. suçunu itiraf ederken, H.V.S. ise suçlamaları kabul etmedi.