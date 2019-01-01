İl Emniyet Müdürü Doğan İnci polislerin yeni yılını kutladı

İl Emniyet Müdürü İnci, yılbaşı gecesi çevik kuvvet şubesi, merkez ilçe emniyet müdürlükleri ve uygulama noktalarını ziyaret etti. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde 112 personelleri ile de bir araya gelen İnci, personeller ile sohbet etti. Çevik kuvvet polisleri ziyaretinde açıklama yapan İnci, yılbaşında kayda değer bir olayın meydana gelmediğini söyledi. İnci, ''Bugün ilimizde vatandaşlarımızın huzur içerisinde yeni yıla girmesi için tüm tedbirleri aldık. Tüm Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü arkadaşlarımızla ayaktayız. Şuanda bulunduğumuz Çevik Kuvvet şubemizde meydana gelebilecek toplumsal olaylara müdahale için hazır. Asayiş olarak il genelinde 600 personelimizle birlikte şu an görevdeyiz. Bekçisinden, amirine, müdürüne kadar 600 personel ile birlikte asayiş hizmetleri, trafik hizmetlerini yürütmekteyiz. 10-12 alkollü araç sürücüsüne işlem yaptık. Buradan sürücülerimizi tekrar ikaz ediyorum. Lütfen vatandaşlarımız alkollü bir şekilde araçlarını kullanmasın. Eğlenmek onların hakkı ancak, dozunda bırakmak lazım. İlimiz şuan da huzur içerisinde. Bende bu vesile ile herkesin yeni yılını kutluyorum. 2019'un ilimize, ülkemize, insanlığa huzur ve sağlık mutluluk getirmesini temenni ediyorum'' dedi.