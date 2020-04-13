İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlaçlama makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tarla ilaçlama makinesinin şaftına kapılan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarla ilaçlama makinesinin şaftına kapılan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


İlçeye bağlı İğde Mahallesinde çiftçilik yapan Burak Kodaz, tarlasını ilaçlamak üzere hazırladığı makineyi denemek istedi. Baba Kodaz, evin önündeki boş alanda traktöre bağladığı makineyi çalıştırdı. Bu sırada 9 yaşındaki oğlu Kağan Dursun Kodaz, elini makine ile traktör arasındaki hızla dönen şafta kaptırdı. Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından otomobille Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye geldiğinde kalbi duran Kağan Dursun Kodaz'a acil serviste müdahalede bulunuldu. Kalbi tekrar çalıştırılan küçük çocuk, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm çabasına küçük çocuk, yaşamını yitirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.